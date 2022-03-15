Комитет ПАСЕ предложил исключить Россию из Совета Европы

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим делам и демократии предложил исключить Россию из Совета Европы, "проект мнения" с соответствующим призывом будет вынесен на голосование ассамблеи во вторник, 15 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ассамблее считают, что Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) должен обратиться к России с просьбой выйти из состава, так как она совершила действия, "несовместимые со статусом страны-участницы организации".

"Если Россия не выполнит просьбу, ассамблея предлагает комитету министров определить ближайшую возможную дату, когда Россия перестанет быть членом Совета Европы", - говорится в документе. Кроме того, комитет порекомендовал Бюро ПАСЕ приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности.