https://news.day.az/world/1444545.html В Украине назвали сроки заключения мирного соглашения с Россией
В Украине назвали сроки заключения мирного соглашения с Россией
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение одной недели или в мае, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", - сказал Арестович.
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