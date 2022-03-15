В Украине назвали сроки заключения мирного соглашения с Россией

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение одной недели или в мае, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", - сказал Арестович.