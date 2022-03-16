Морские перевозки оказались под угрозой

Количество дорогостоящих сбоев в судоходстве растет вместе с повышением температуры Земли. Из-за глобального потепления под угрозой оказались морские пути, по которым перевозится 80 процентов продаваемых по всему миру товаров, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основной риск для судоходства представляют штормы - за последние пятнадцать лет они неоднократно наносили убытки портам США. При этом когда порт замедляет работу или закрывается из-за погодных условий, это повышает нагрузку на всю цепочку поставок. Скорость ветра, количество осадков и высота волн будут расти и дальше вслед за повышением концентрации парниковых газов в воздухе.

Проблемы на суше тоже влияют на морские перевозки - засуха в Панамском канале в 2019 году обошлась судоходной отрасли в 300 миллионов долларов. По мнению аналитиков, меры по адаптации грузоперевозок к климатическому кризису могут стоить дорого на начальном этапе, но в долгосрочной перспективе они обойдутся дешевле, чем деструктивные последствия глобального потепления.

На пострадавшее от климатических изменений судоходство приходится около 20 процентов выбросов от транспорта - суда, как правило, работают на нефти, которая выбрасывает большое количество углекислого газа. Компании, которые пытаются достичь углеродной нейтральности к 2050 году, сталкиваются с серьезными логистическими препятствиями. Датский перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S уже заявил, что будет работать с шестью энергетическими компаниями, чтобы быстро увеличить производство метанола - экологически чистого топлива, получаемого из возобновляемых источников энергии.