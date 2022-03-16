От богатых стран потребовали миллиарды долларов на спасение человечества

Международные природоохранные организации потребовали от богатых стран увеличить финансирование сохранения биоразнообразия. Ученые отмечают, что мировая торговля сильно вредит биоразнообразию, сообщает Eco Business, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно оценкам экологов, правительства развитых стран должны суммарно выделять на спасение вымирающих видов флоры и фауны по 60 миллиардов долларов в год. Ученые подчеркивают, что ситуация требует крайних мер: по данным за 2019 год, миллион видов растений и птиц может исчезнуть в ближайшие десятилетия. "На кону - будущее человечества. Люди уничтожают природу и потребляют ее ресурсы с разрушительной скоростью", - заявила глава международной организации по защите птиц BirdLife International Патрисия Зурита во время пресс-конференции.

В расчетах необходимой суммы эксперты опирались на исследование профессора Манфреда Ленцена из Сиднейского университета - оно показало, что около 30 процентов всех угроз для биоразнообразия исходят от торговли. На компенсацию этого ущерба ежегодно требуется более 700 миллиардов долларов. По словам генерального директора WWF International Марко Ламбертини, сумма большая, однако кажется не такой страшной, если разделить ее между всеми богатыми странами. "Это - не налог на биоразнообразие. Это - инвестиция в те услуги, которые нам предоставляют богатые разнообразными видами экосистемы", - заявил он.