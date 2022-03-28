Индийский мегаполис задумал догнать Европу в планах по спасению планеты

Мумбаи стал первым городом в Южной Азии, который представил план по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Таким образом, мегаполис собирается прийти к цели по спасению планеты одновременно со странами Европы и на 20 лет обгоняет остальную Индию по срокам "зеленого" перехода. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Необходимость разработки плана по достижению углеродной нейтральности продиктована нависшей над городом угрозой. Согласно прогнозам американских ученых, в 2050 году повышение уровня моря может привести к затоплению Мумбаи. Кроме того, ликвидация последствий изменений климата в случае бездействия властей будет стоить мегаполису около 920 миллионов долларов. "У нас нет такой роскоши, как время", - рассказал местный министр окружающей среды Адитья Теккерей.

План по достижению углеродной нейтральности и предотвращению изменения климата включает в себя усилия по водосбережению, электрификацию общественного транспорта, строительство устойчивых к наводнениям дренажных систем, повышение энергоэффективности домов у малоимущих семей, а также установку солнечных батарей на крышах. По задумке авторов проекта, большая часть средств будет направлена на преобразования в энергетике, на долю которой приходится 72 процента от общего объема выбросов углекислого газа.

Среди возможных источников финансирования называют выпуск зеленых облигаций, а также средства, которые планируется привлечь у федеральных властей или иностранных банков. Наряду с годовым бюджетом в шесть миллиардов долларов это даст Мумбаи преимущество перед другими индийскими городами в достижении климатических целей.

Другие мегаполисы Южной Азии - Нью-Дели, Бангалор, Ченнай, Калькутта, Дакка и Карачи - также готовят планы действий по изменению климата. Антрополог из Университета Пенсильвании Нихил Ананд выразил надежду, что план Мумбаи может помочь Индии переосмыслить существующие модели развития, которые ставят экономический рост выше охраны окружающей среды.

По данным Bloomberg, в ближайшие годы индийские города примут около 870 миллионов климатических беженцев, которые ищут убежища от неурожаев, нехватки воды и штормов, вызванных глобальным потеплением. Аналитики Deloitte подсчитали, что при бездействии властей последствия изменения климата могут обойтись Индии в 35 триллионов долларов в течение следующих 50 лет.