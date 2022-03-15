Байдена обвинили в уничтожении США

Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении страны и глобальной финансовой системы из-за введенных против России санкций, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Карлсон назвал антироссийские санкции полномасштабной экономической войной против россиян и указал на незаконность изъятия собственности попавших под санкции людей. Он обратил внимание на то, что "ни одно американское правительство никогда не делало ничего подобного".

Журналист напомнил, что власти США всегда защищали принцип верховенства права, однако, полагает он, эта эпоха закончилась и остается лишь гадать, когда подобные репрессивные меры Белый дом примет против внутренних врагов.

Также Карлсон обвинил технологических гигантов, таких как Facebook, Twitter и Google в захвате контроля над настроениями американцев, манипулированием населением и нарушении закона об этике в сфере коммуникации и цензуре. Репортер считает, что они получили большую власть над умами жителей страны, чем церковь.

Говоря об инфляции в стране, журналист обвинил Белый дом в печатании денег, росте цен на бензин и уничтожении экономики, отметив при этом, что ответственность за это лежит не только на Байдене, но и на его предшественниках за последние 14 лет. Такая экономическая политика, считает он, углубила неравенство в доходах американцев. Он также предупредил, что отказ ряда государств мира от доллара приведет к большим потерям для США, поскольку глобальные финансовые системы служат основой для богатства страны. "Поэтому, если вы уничтожите их, (...) вы уничтожите Соединенные Штаты", - резюмировал Карлсон.