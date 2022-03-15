Авиаудары ВКС России по военной технике ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по военной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок ВСУ. Экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные цели", - сообщили в ведомстве.