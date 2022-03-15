Туркменистан выбрал нового президента

Сердар Бердымухамедов победил в президентских выборах в Туркменистане, передает Day.Az со ссылкой на ЦИК Туркменистана.

Отмечается, что Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал победителем внеочередных президентских выборов с результатом в 72,97 процента голосов.

Отметим, что 12 марта 2022 года в стране прошли внеочередные выборы президента. На данный пост баллотировалось 9 кандидатов.

Выборы продолжались с 07.00 до 19.00 (GMT +5). Согласно официальным данным, по стране проголосовало свыше 3,3 миллиона избирателей, что составило 97,17 процентов от общего числа.