Харьков снова под артиллерийским обстрелом

ВС России снова обстреливают Харьков. Вечером 14 марта в сети появились кадры со взрывами, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что взрывы происходят на улице Гагарина - это самый центр города. Предварительно в результате артиллерийского обстрела горит магазин Фокстрот.