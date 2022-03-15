https://news.day.az/world/1444597.html Харьков снова под артиллерийским обстрелом - ФОТО - ВИДЕО
Харьков снова под артиллерийским обстрелом - ФОТО - ВИДЕО
ВС России снова обстреливают Харьков. Вечером 14 марта в сети появились кадры со взрывами, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что взрывы происходят на улице Гагарина - это самый центр города. Предварительно в результате артиллерийского обстрела горит магазин Фокстрот.
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