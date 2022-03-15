Появились кадры извержения вулкана на Камчатке

Геофизическая служба Камчатки обнародовала кадры извержения вулкана Безымянный в Усть-Камчатском районе Камчатского края, начавшееся во вторник, 15 марта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным специалистов Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, пепловые выбросы достигли высоты шести тысяч метров над уровнем моря. Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в западном направлении.

Также зафиксирован сход каменных лавин по склону вулкана.