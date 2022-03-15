В ООН опасаются дефицита зерна

Война в Украине и введенные в связи с этим антироссийские санкции создают угрозу продовольственной безопасности в глобальном масштабе. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, отметив рост цен на продовольствие, топливо и удобрения - ситуацию, особенно сложную для беднейших стран мира, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным ООН, на Россию и Украину приходится более половины мировых поставок подсолнечного масла и около 30% экспорта пшеницы; сегодня, отмечают эксперты, цены на зерно уже превысили тарифы начала "арабской весны".

"Цены на продовольствие, топливо и удобрения стремительно растут, - заявил Гуттериш. - Цепочки поставок нарушаются. А расходы на транспортировку доступного импорта достигли рекорда, как бьют рекорды и задержки в этой области. Это сильнее всего отражается на беднейших слоях населения и сеет семена политической нестабильности и беспорядков по всему миру".

В Судане тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против ухудшения условий жизни и роста цен на хлеб: он в среднем подорожал на 40%.

В других африканских странах, в частности, в Тунисе, отмечен двукратный рост спроса на муку, манку и сахар - с учетом приближающегося Рамазана. 50% хлеба в стране производится из украинской пшеницы.