На переговоры с Зеленским приедут лидеры стран Восточной Европы

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта приедут в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем, говорится в заявлении на официальном сайте польского кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в сообщении.

Лидеры стран Восточной Европы обсудят с президентом Украины процесс дипломатического урегулирования украинского кризиса и экономическую помощь Евросоюза. "Целью визита является подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки украинскому государству и обществу", - уточнили представители кабмина.