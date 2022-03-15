https://news.day.az/world/1444644.html ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ
ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ
В Евросоюзе во вторник утвердили четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французское председательство в ЕС, передает Day.Az.
"Четвертый пакет санкций против России принят", - говорится в сообщении.
Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Европейские СМИ отмечают, что публикация ожидается позже во вторник.
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