ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ

В Евросоюзе во вторник утвердили четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французское председательство в ЕС, передает Day.Az.

"Четвертый пакет санкций против России принят", - говорится в сообщении.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Европейские СМИ отмечают, что публикация ожидается позже во вторник.