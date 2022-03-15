https://news.day.az/world/1444658.html Премьер-министры трех стран НАТО прибыли в Украину
Премьер-министры трех стран НАТО прибыли в Украину
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его чешский коллега Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша прибыли в Украину и направляются в Киев. Об этом заявил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам чиновника, премьер-министры трех стран-членов НАТО пересекли польско-украинскую границу на поезде. На украинскую территорию также приехал вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.
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