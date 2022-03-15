Премьер-министры трех стран НАТО прибыли в Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его чешский коллега Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша прибыли в Украину и направляются в Киев. Об этом заявил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам чиновника, премьер-министры трех стран-членов НАТО пересекли польско-украинскую границу на поезде. На украинскую территорию также приехал вице-премьер Польши по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.