Детали пакета санкций ЕС против РФ

Обнародованы детали пакета санкций Евросоюза против России.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского Союза. Детали пакета следующие:

"Запретить все финансовые операции с определенными государственными предприятиями;

Запретить любому физическому или юридическому лицу России предоставлять услуги по кредитному рейтингу, а также доступ к любым подписным услугам, связанным с их кредитной рейтинговой деятельностью;

Расширить список лиц, связанных с оборонно-промышленной базой России";

Также предусмотрен запрет на новые инвестиции в российскую энергетику, комплексное ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли; запрет на ввод допограничений на торговлю железом и сталью с РФ; точечные санкции в отношении ключевых "олигархов, лоббистов и пропагандистов", продвигающих "кремлевский нарратив" о действиях в Украине.