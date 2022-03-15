Серый кит прокатил на своей спине лодку с туристами

В лагуне Тихоокеанского побережья мексиканского города Герреро-Негро игривая самка серого кита решила устроить заплыв вместе с туристами, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

В это время года самки серых китов приплывают на мелководье Нижней Калифорнии и Мексики, чтобы произвести потомство. Туристы посетили лагуну Тихоокеанского побережья мексиканского города Герреро-Негро, чтобы посмотреть на большое количество дружелюбных китов и пообщаться с ними.

"Я играла с этой самкой серого кита в лагуне Герреро-Негро более двух часов. Она дважды осторожно поднимала лодку на спину и плыла вместе с нами. Я была там много раз, но такого поведения у китов не встречала ни разу", - пишет автор ролика.