Северной Африке предрекли голод
Странам Северной Африки грозит голод из-за украинского кризиса, заявил глава Минсельхоза Франции Жюльен Денорманди в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Министр предрек странам Северной Африки и Ближнего Востока голод из-за недостаточного количества пшеницы.
"Сегодня есть риск того, что мы станем свидетелями голода, в частности на севере Африки и Ближнем Востоке. Египет, Марокко, Ливан полностью зависимы от поставок из РФ и Украины. Встает вопрос, как эти страны обеспечат себя хлебом? Для Египта, например, это фундаментальная проблема", - отметил Денорманди.
В то же время министр отметил, что Европа и Франция в частности сделали ставку на продовольственную независимость, и поэтому регион скорее всего не столкнется с такими же проблемами, как зависимые от импорта страны.
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