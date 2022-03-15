Северной Африке предрекли голод

Странам Северной Африки грозит голод из-за украинского кризиса, заявил глава Минсельхоза Франции Жюльен Денорманди в эфире радиостанции France Inter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр предрек странам Северной Африки и Ближнего Востока голод из-за недостаточного количества пшеницы.

"Сегодня есть риск того, что мы станем свидетелями голода, в частности на севере Африки и Ближнем Востоке. Египет, Марокко, Ливан полностью зависимы от поставок из РФ и Украины. Встает вопрос, как эти страны обеспечат себя хлебом? Для Египта, например, это фундаментальная проблема", - отметил Денорманди.

В то же время министр отметил, что Европа и Франция в частности сделали ставку на продовольственную независимость, и поэтому регион скорее всего не столкнется с такими же проблемами, как зависимые от импорта страны.