Кремль об инциденте в эфире Первого канала

В Кремле прокомментировали инцидент в прямом эфире Первого канала.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается этой девушки, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков журналистам.

Отметим, вчера в эфире Первого канала во время трансляции новостной программы "Время" за спиной ведущей появилась девушка с плакатом в руках. На плакате было написано "Нет войне!", "Остановите войну", "Не верьте пропаганде", "Здесь вам врут".