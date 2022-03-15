https://news.day.az/world/1444707.html Кремль об инциденте в эфире Первого канала
Кремль об инциденте в эфире Первого канала
В Кремле прокомментировали инцидент в прямом эфире Первого канала.
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается этой девушки, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков журналистам.
Отметим, вчера в эфире Первого канала во время трансляции новостной программы "Время" за спиной ведущей появилась девушка с плакатом в руках. На плакате было написано "Нет войне!", "Остановите войну", "Не верьте пропаганде", "Здесь вам врут".
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