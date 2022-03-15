Песков о переговорах России с Украиной

Делегации переговорщиков от России и Украины ведут работу, она сложная, и позитивен сам факт продолжения переговоров.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа между двумя делегациями ведется. Вы знаете, что она ведется посредством видеоконференций. Работа сложная, и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы", - сказал Песков.

Отметим, что 14 марта состоялся четвертый раунд российско-украинских переговоров. После переговоров советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что был дан технический перерыв, переговоры продолжатся во вторник.