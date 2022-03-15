Какой ущерб нанесла война Украине?

Предварительно убытки из-за военных действий на территории Украины составляют не менее 500 млрд долларов, но и эта сумма не является окончательной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом в интервью для СМИ рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"В Министерстве экономики считали, что расходы от войны составят от трети до половины ВВП страны. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Однако точную сумму можно будет назвать только после окончания войны", - подчеркнул Марченко.