Китай начал доставлять в Украину гуманитарную помощь

Власти Китая направили в Украину первые две партии гуманитарной помощи, вскоре ожидается отправка третьей. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий после встречи с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Украине Фань Сяньжуном, передает Day.Az.

"Китай и Украина - стратегические партнеры уже 30 лет. Именно столько лет прошло с тех пор, как наши страны установили дипломатические отношения", - отметил Козицкий.

По его словам, Фань Сяньжун заверил, что Китай и дальше "будет доброй силой для Украины: и в экономическом, и в политическом плане".

"Господин посол отметил, что Китай уважает тот путь, который избрали украинцы, потому что право на самоопределение - суверенное для каждого народа", - отметил политик.