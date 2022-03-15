Британия вводит тариф 35% на ввоз в страну товаров из России

Власти Великобритании исключают Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле, вводя дополнительный 35%-ный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, включая медь и водку. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении на сайте британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наименования этой продукции были отобраны таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании: железо, сталь, удобрения, дерево, автопокрышки, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, пищевые отходы, напитки, крепкий алкоголь (включая водку) и уксус, стекло и посуда из стекла, злаки, семена масленичных культур, бумага и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, кожа животных и искусственная кожа, корабли и белая рыба", - отмечается в заявлении.

В нем указывается, что речь идет о "первоначальном перечне товаров стоимостью £900 млн" ($1,1 млрд). В сообщении подчеркивается, что установление нового тарифа будет закреплено на законодательном уровне на следующей неделе. При этом британские власти уточнили, что также исключают Беларусь из режима наибольшего благоприятствования.

Кроме того, правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт предметов роскоши в Россию. Власти Соединенного Королевства не стали публиковать полный перечень товаров, которые подпадут под ограничения, однако указали, что мера, "вероятно, затронет люксовые автомобили и одежду и произведения искусства". Мера вводится в координации с другими государствами, входящими в Группу семи (Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).