Чавушоглу едет в Россию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, визит министра иностранных дел Турции в Москву состоится завтра.

"Завтра запланирован визит министра иностранных дел Турции в Москву", - сообщает дипломатический источник.

Отметим, вчера состоялся телефонный разговор между Чавушоглу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.