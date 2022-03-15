https://news.day.az/world/1444735.html Чавушоглу едет в Россию
Чавушоглу едет в Россию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, визит министра иностранных дел Турции в Москву состоится завтра.
"Завтра запланирован визит министра иностранных дел Турции в Москву", - сообщает дипломатический источник.
Отметим, вчера состоялся телефонный разговор между Чавушоглу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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