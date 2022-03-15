Масштабный ракетный удар по аэропорту Днепра

Двумя ракетными ударами повреждены взлетно-посадочная полоса и терминал. На восстановление потребуется много времени.

В ночь на 15 марта авиация РФ атаковала аэропорт в Днепре, нанеся масштабные разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения", - написал он в Telegram.

По словам Резниченко, на восстановление потребуется много времени.