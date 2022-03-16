Ситуация в Украине ставит под угрозу работу испанских консервных заводов

Консервная промышленность Испании - стратегический сектор страны, которая является ведущим производителем рыбных консервов в ЕС и второй в мире, вынуждена пересмотреть дальнейшую деятельность из-за военной ситуации в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главным регионом-производителем рыбных консервов является Галисия, на которую приходится 85 проц производства, что оказывает огромное экономическое и социальное влияние на жизнь этого сообщества.

Нехватка подсолнечного масла, которое в основном импортируется из России, ограничивает 56 проц производства рыбных консервов. По словам генерального секретаря Национальной ассоциации производителей рыбных консервов ANFACO-CECOPESCA Хуана Мануэля Виейтеса, запасы масла хватят еще на две-три недели.

В связи с военным конфликтом в Украине, который парализует импорт подсолнечного масла в Испанию, неизбежен рост цен на консервированное подсолнечное масло, что повлечет за собой рост цен на продукты, произведенных с использованием оливкового масла. Так как производство подсолнечника в таких странах, как Аргентина, Молдова и Болгария, недостаточно, в настоящее время испанские производители рассматривают возможность использования соевого масла, но с гарантией такое же качества конечного продукта.

В 2020 году в Испании в консервном секторе было произведено 359 081 тонн продукции на сумму 1,7 млрд евро.