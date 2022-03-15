Приезжий избил и обокрал москвичку в центре столицы

Приезжий мужчина избил и обокрал 24-летнюю москвичку в центре столицы. Об этом во вторник, 15 марта, передает Day.Az со ссылкой на Вечерняя Москва.

Инцидент произошел в Лялином переулке. Злоумышленник нанес девушке несколько ударов по голове и вырвал из ее рук мобильный телефон, после чего скрылся. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные на улице.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Земляной Вал задержали подозреваемого - 39-летнего ранее судимого приезжего мужчину, - отметили в пресс-службе ведомства.

Похищенный смартфон он успел сбыть, а полученные за него деньги потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж" - прим. "ВМ"). В отношении похитителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.