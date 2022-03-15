В Мариуполе заработал зеленый коридор для автомобилей

Из Мариуполя во вторник, 15 марта, заработал зеленый коридор для эвакуации на автомобилях, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На частном автотранспорте можна эвакуаироваться по маршруту Мариуполь - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Запорожье.

В целях безопасности рекомендуется не фотографировать во время движения по маршруту, удалить все мессенджеры и фото с телефонов и прибыть в Васильевку до 18:00.

"Если до 18.00 не удается добраться до Васильевки, советуем сделать остановку на ночь в Бердянске или в Токмаке", - отметил Тимошенко.

