https://news.day.az/world/1444769.html В Индии мусульманки борются за ношение никабов в школах - ВИДЕО
В Индии мусульманки борются за ношение никабов в школах - ВИДЕО
Высокий суд в индийском штате Карнатака отказался отменять запрет на ношение никаба в школах, введенный в январе, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
6 учениц, которых больше двух месяцев не пускают на занятия в религиозной одежде, подали иск, утверждая, что это нарушает их права на образование и свободу вероисповедания.
В судебном деле юристы штата Карнатака утверждали, что Коран четко не определяет ношение никаба как важную духовную практику, поэтому его запрет не нарушает свободу вероисповедания.
Мусульмане составляют 14% от населения Индии (1,4 миллиарда человек).
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