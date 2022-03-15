Великобритания ввела санкции против Симоньян и Соловьева

Великобритания вводит санкции против проармянских пропагандистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, помимо Симоньян и Соловьева в санкционный список попал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин, режиссер Тигран Кеосаян, журналисты Ольга Скабеева, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов и Роман Бабаян.

Ранее, Евросоюз ввел санкции против Симоньян и Соловьева, согласно опубликованному документу ЕС. В ЕС сочли, что они поддерживали действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.