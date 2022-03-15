https://news.day.az/world/1444782.html Великобритания ввела санкции против Симоньян и Соловьева
Великобритания ввела санкции против Симоньян и Соловьева
Великобритания вводит санкции против проармянских пропагандистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, помимо Симоньян и Соловьева в санкционный список попал генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, писатель Захар Прилепин, режиссер Тигран Кеосаян, журналисты Ольга Скабеева, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов и Роман Бабаян.
Ранее, Евросоюз ввел санкции против Симоньян и Соловьева, согласно опубликованному документу ЕС. В ЕС сочли, что они поддерживали действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
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