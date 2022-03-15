https://news.day.az/world/1444800.html Разрушенную Ахтырку показали с высоты - ВИДЕО
Разрушенную Ахтырку показали с высоты - ВИДЕО
Ахтырка в Сумской области Украины с первых дней войны поверглась мощным ударам российской армии. В сети появилось видео разрушенного города, снятое с помощью дрона, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
На видео с дрона попали уничтоженные российской армией жилые дома и здания, а также поврежденные железнодорожные пути.
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