В Нидерландах отменят все ковид-ограничения

Все ограничения, введенные в Нидерландах в рамках борьбы с распространением коронавируса, будут отменены с 23 марта, в силе останутся лишь рекомендации. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дальнейшие послабления возможны и имеют смысл", - заявил он. По словам министра, с середины следующей недели ношение масок в общественном транспорте перестанет быть обязательным и перейдет в разряд рекомендаций. Ранее группа экспертов при правительстве Нидерландов отметила, что маски в общественном транспорте "имеют смысл, поскольку защищают уязвимых людей" и дают им ощущение безопасности при перемещении.

Также отпадет необходимость тестироваться перед посещением общественного мероприятия с участием более 500 человек. Со вторника отменена рекомендация частично работать из дома. В свою очередь, базовые рекомендации остаются в силе - регулярно мыть руки, прикрывать рот сгибом локтя при кашле, тестироваться при наличии симптомов, оставаться дома при заражении или контакте с заразившимся.

Более того, со следующей недели изменятся правила для путешественников, и прибывающим в Нидерланды людям не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации или справку о негативном тесте на коронавирус.

На фоне постепенного ослабления мер в Нидерландах в настоящее время наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом, однако нагрузка на систему здравоохранения при этом не увеличивается. Кёйперс заметил, что в ближайшее время в больницах может быть "немного оживленнее, чем обычно", однако он уверен, что "учреждениям удастся справиться". По словам министра, коронавирусом на данный момент заражаются по большей части люди старше 50 лет.