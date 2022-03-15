https://news.day.az/world/1444824.html Правительство России подготовило план реагирования на санкции
Правительство России подготовило план реагирования на санкции
Правительство России подготовило план реагирования на санкции Запада.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Подготовлен план реагирования на санкции, в него включено более 100 инициатив. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 триллион рублей", - отметил Михаил Мишустин.
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