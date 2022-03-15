Правительство России подготовило план реагирования на санкции
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Правительство России подготовило план реагирования на санкции Запада.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Подготовлен план реагирования на санкции, в него включено более 100 инициатив. Общий объем финансирования оценивается примерно в 1 триллион рублей", - отметил Михаил Мишустин.