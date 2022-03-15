https://news.day.az/world/1444835.html В Украине погиб сотрудник «Fox News»
В Украине погиб сотрудник «Fox News»
В Украине погиб сотрудник телеканала "Fox News".
Как передает Day.Az, об этом сообщила исполнительный директор "Fox News" Сюзанн Скотт.
Сообщается, что оператор телеканала Пьер Закржевски погиб в селе Горенка.
Автомобиль, в котором находились корреспондент и оператор телеканала, был обстрелян 14 марта. В результате журналист Бенжамин Холл получил тяжелое ранение, а оператор Пьер Закржевски погиб.
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