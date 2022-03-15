В Украине погиб сотрудник «Fox News»

В Украине погиб сотрудник телеканала "Fox News".

Как передает Day.Az, об этом сообщила исполнительный директор "Fox News" Сюзанн Скотт.

Сообщается, что оператор телеканала Пьер Закржевски погиб в селе Горенка.

Автомобиль, в котором находились корреспондент и оператор телеканала, был обстрелян 14 марта. В результате журналист Бенжамин Холл получил тяжелое ранение, а оператор Пьер Закржевски погиб.