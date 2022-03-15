В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией конструктивными

Переговоры между Россией и Украиной стали более конструктивны, обсуждается будущее соглашение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"Как вы знаете, сегодня четвертый раунд, между делегациями идут переговоры. В первых раундах Россия не была готова услышать нашу позицию, ставила ультиматумы: что Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что Россия говорит немного другим тоном. Украинская позиция услышана, переговоры стали более конструктивными. Речь идет о будущем соглашении, об определенных гарантиях для Украины после окончания войны. Мы умеренно оптимистичны, но мы понимаем, что большой прорыв в этих переговорах будет достигнут при участии глав государств", - сказал Жовква в прямом эфире телеканала N24.