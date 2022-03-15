Евросоюз ввел новый пакет санкций против России

Европейский союз во вторник ввел персональные санкции в отношении Романа Абрамовича, а также еще целого ряда крупных российских бизнесменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Кроме Абрамовича, в европейском списке ограничений оказались глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, предприниматели Герман Хан, Сулейман Керимов.

Сообщается, что всего в новых списках значатся 15 физлиц и 9 организаций. Фигурантам замораживают активы в Евросоюзе, физлицам будут также запрещены поездки на территорию ЕС.

После начала операции в Украине ЕС принял три новых пакета санкций против России. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС.