Парламент принял резолюцию об интеграции Грузии в Евросоюз

Парламент Грузии единогласно одобрил проект резолюции об интеграции в ЕС, представленный "Грузинской мечтой", передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.

В частности, регистрацию прошли 116 депутатов, за резолюцию проголосовали 111 депутатов, никто из них не был против.

В резолюции, представленной "Грузинской мечтой" об интеграции в ЕС, говорится, что исполнительная власть Грузии активизировать свои усилия по интеграции Грузии в Евросоюз и реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, чтобы должным образом подготовить Грузию к членству в ЕС.

В то же время государства-члены ЕС и институты ЕС призывают предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в ЕС в соответствии со статьей 49 договора о ЕС.