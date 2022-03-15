Эрдоган анонсировал визиты главы МИД Турции в РФ и Украину

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит Россию и Украину в ближайшие два дня.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Сегодня я направляю нашего министра иностранных дел в Россию. Завтра у него переговоры в Москве, а в четверг он поедет в Украину", - сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент Эрдоган объявил также, что его польский коллега Анджей Дуда в среду, 16 марта, прибудет с визитом Турцию.