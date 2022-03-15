Байден отправится в Европу

Президент США Джо Байден в конце марта посетит Брюссель, где примет участие во внеочередном саммите лидеров стран НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден посетит в конце текущего месяца Брюссель, где присоединится к внеочередному саммиту НАТО, который пройдет 24 марта. На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку РФ в Украину", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.

По ее словам, в рамках своей поездки в Европу хозяин Белого дома также планирует принять участие в саммите Евросовета.