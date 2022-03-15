Байден выделяет миллиарды долларов Украине

Президент США Джо Байден во вторник подписал одобренную до этого обеими палатами Конгресса инициативу о финансировании правительства страны на оставшийся текущий финансовый год (начался с октября 2021 года) в объеме $1,5 трлн. Данный пакет, помимо прочего, предполагает выделение $13,6 млрд на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот законопроект включает в себя историческое финансирование в $13,6 млрд для реагирования на вторжение РФ в Украину и его последствия для соседних стран. <...> Я хочу поблагодарить руководство Конгресса за столь быструю работу над обеспечением того, чтобы у нас были необходимые ресурсы <...>, чтобы мы могли продолжать решительно реагировать на этот кризис [в Украине]", - сказал Байден во время проходившей в Белом доме церемонии подписания документа. По словам главы государства, благодаря этому пакету США смогут расширить военную и гуманитарную помощь Украине. Американский лидер также сообщил, что в среду он более подробно расскажет о действиях Вашингтона в связи с ситуацией на Украине.

Подписанная президентом инициатива позволит финансировать федеральное правительство до 30 сентября текущего года. Она включает выделение около $780 млрд на оборонные нужды и примерно 730 млрд на расходы в иных сферах.

Законодатели согласовали пакет финансирования после многих месяцев консультаций, из-за которых приходилось принимать инициативы о временном финансировании федерального правительства, последняя продлевала его до 15 марта.