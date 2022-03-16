https://news.day.az/world/1444858.html Лондон ввел санкции против гендиректора "Яндекса" Худавердяна, Шейнина и Гаспаряна
Лондон ввел санкции против гендиректора "Яндекса" Худавердяна, Шейнина и Гаспаряна
Великобритания в связи событиями в Украине ввела санкции в отношении нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом следует из документа, опубликованного британским правительством.
Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.
По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.
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