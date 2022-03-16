Лондон ввел санкции против гендиректора "Яндекса" Худавердяна, Шейнина и Гаспаряна

Великобритания в связи событиями в Украине ввела санкции в отношении нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом следует из документа, опубликованного британским правительством.

Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.

По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.