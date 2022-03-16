В Иране 13 человек погибли во время праздника огня

По меньшей мере 13 человек погибли в Иране во время празднования Чаршанб-е Сури - традиционного праздника огня. Об этом сообщил во вторник глава Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Джафар Миадфар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К 20:30 сегодняшнего вечера 13 человек, к сожалению, скончались от ранений", - сказал он.

По его словам, "814 человек были ранены в ходе инцидентов, связанных с [празднованием] Чаршанб-е Сури".

Чаршанб-е Сури - традиционный праздник, который отмечается в ночь на последнюю среду перед иранским новым годом - Новрузом, который в этом году приходится на 20 марта