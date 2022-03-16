Turkish Airlines продлила срок приостановки полетов в и из Украины и Молдовы

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила о приостановке полетов Беларусь до 31 марта, в Украину, Молдову и российские города Сочи и Ростов - до 10 апреля.

Об этом сообщили в авиакомпании, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Наши рейсы в/из Украины отменены до 10 апреля 2022 года (включительно). Наши рейсы в/из Молдовы отменены до 10 апреля 2022 г. (включительно). Наши рейсы в/из Беларуси отменены до 31 марта 2022 г. (включительно). Наши рейсы из/в Ростов отменены до 10 апреля 2022 года (включительно) . Наши рейсы из/в Сочи отменены до 10 апреля 2022 года (включительно).

Для запросов на замену и возврат билетов вы можете обратиться в свое агентство, посетить наш веб-сайт или связаться с нашим колл-центром по телефону +90 850 333 0 849", - говорится в сообщении.