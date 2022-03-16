ПАСЕ призвала Комитет министров СЕ исключить Россию из организации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Комитет министров этой организации исключить Россию из ее рядов.

Такое предложение содержится в документе под названием "мнение", принятом во вторник в ходе внеочередной сессии ассамблеи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мнение" принято", - объявил в финале заседания спикер ПАСЕ Тини Кокс. Утвержденный документ, как и остальные резолюции ПАСЕ (консультативный орган СЕ), носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для Комитета министров.

Мотивируя свое решение, авторы резолюции выступили с утверждением, что РФ "совершила действия, несовместимые со статусом страны - участницы организации". Ассамблея по рекомендации политического комитета призвала также Бюро ПАСЕ "приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности".

Парламентарии никак не отреагировали на то, что Россия официально заявила о своем решении выйти из Совета Европы. По мнению МИД России, "государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура".