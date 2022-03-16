В мире резко возрасло количество зараженных коронавирусом

Более 11 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 43 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования выросло на 8% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов сократилось на 17%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "после существенного снижения, наблюдавшегося с конца января, число новых случаев COVID-19 выросло за неделю с 7 по 13 марта на 8%". В то же время смертность продолжает снижаться. За минувшие семь дней было зарегистрировано на 17% меньше летальных исходов, чем на предшествующей неделе. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 11 407 714 человек. Зарегистрировано 43 097 летальных исходов.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (с 28 февраля по 6 марта) зафиксировано в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), Африке (на 12%) и Европе (на 2%). В то же время в остальных трех регионах ВОЗ заболеваемость снизилась. Особенно существенное снижение зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 24%). На Европу приходится 44% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%). В остальных регионах она снизилась, причем особенно сильно в Восточном Средиземноморье (на 49%) и Африке (на 41%). В Европе зафиксировано снижение на 23%, в Америке - на 15%.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщила Республика Корея (2 100 171). Далее следуют Вьетнам (1 670 627), Германия (1 350 362), Нидерланды (475 290) и Франция (419 632). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (9 078). Далее следуют Россия (4 530), Бразилия (3 301), Индонезия (1 994) и Китай (1 955).