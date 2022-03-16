США предоставляют Украине дополнительные $186 миллионов

Соединенные Штаты Америки предоставляют дополнительные 186 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Соединенные Штаты предоставляют более 186 миллионов долларов на дополнительную гуманитарную помощь для поддержки внутренне перемещенных лиц и более чем трех миллионов беженцев, которые пострадали от войны в Украине", - отметил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что США призывают Россию немедленно прекратить продолжение войны против Украины, и чтобы РФ способствовала беспрепятственному гуманитарному доступу в Украине и свободному прохождению для лиц, стремящихся покинуть города, в которых они оказались в ловушке.

Также он заявил, что доставка гуманитарной помощи должна быть разрешена без вмешательства, а гуманитарные работники должны получить безопасное прохождение для доставки помощи тем, кто в ней нуждается.

Со времени первого вторжения РФ в Украину в 2014 году США выделили около 644 миллиона долларов уязвимым громадам в регионах.

Отдельно Энтони Блинкен в своем Twitter отметил, что США за 20 дней войны России против Украины предоставили нашей стране более 290 миллионов долларов на гуманитарную помощь.