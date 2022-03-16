КНДР запустила еще один неопознанный снаряд

В Минобороны Японии сообщили, что Северная Корея запустила в очередной раз "снаряд", и это может быть баллистическая ракета. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот пуск стал десятым в текущем году.

При канцелярии премьер-министра Японии в связи с возможным пуском ракеты КНДР был создан экстренный штаб. Сообщений о возможном ущербе пока нет.

Иные подробности не приводятся.

5 марта КНДР выпустила как минимум один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Позже Пхеньян подтвердил, что запустил баллистическую ракету. С помощью испытания была подтверждена "надежность системы приема и передачи спутниковых данных и командования управлением, различных систем наземного контроля и диспетчерских систем управления полетами".