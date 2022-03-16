США предоставят Украине очередной транш

Президент США Джо Байден 16 марта объявит о выделении Украине военной помощи на сумму $1,01 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal, передает Day.Az.

По данным источников в американской администрации, пакет помощи предусматривает противотанковые и противовоздушные комплексы, в частности ПЗРК Javelin и Stinger.

Несколькими днями ранее Байден подписал меморандум об оказании Украине военной помощи на $200 млн.

До этого Конгресс США принял пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, в нем значится оказание Украине гуманитарной, военной и экономической помощи почти на $14 млрд.