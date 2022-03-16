https://news.day.az/world/1444887.html США предоставят Украине очередной транш
США предоставят Украине очередной транш
Президент США Джо Байден 16 марта объявит о выделении Украине военной помощи на сумму $1,01 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal, передает Day.Az.
По данным источников в американской администрации, пакет помощи предусматривает противотанковые и противовоздушные комплексы, в частности ПЗРК Javelin и Stinger.
Несколькими днями ранее Байден подписал меморандум об оказании Украине военной помощи на $200 млн.
До этого Конгресс США принял пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, в нем значится оказание Украине гуманитарной, военной и экономической помощи почти на $14 млрд.
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