Вдовы празднуют индуистский весенний фестиваль Холи

Около 100 вдов отмечают Холи - индуистский фестиваль весны - в храме Гопинатх в северном индийском городе Вриндаван. Красочные празднества идут полным ходом, впервые за последние три года без опасений заражения коронавирусом, в том числе в городе, который обычно ассоциируется со скорбью, как "город вдов". Во время фестиваля миллионы людей по всей стране разбрасывают цветной порошок, празднуя конец зимы и победу добра над злом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Вриндаван - святой город паломников, но здесь также проживает около 2 000 вдов, которые были отвергнуты своими семьями после смерти мужей. Идея их участия в праздничных мероприятиях традиционно табуирована в индуистской Индии, их участие в праздновании Холи началось лишь десять лет назад.