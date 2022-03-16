Число украинских беженцев в других странах достигло 3 млн человек

Число беженцев, покинувших Украину, достигло трёх миллионов. Об этом во вторник заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В Организации подчёркивают, что фактическое число уже больше - данные основаны на сведениях, которые предоставляют принимающие страны, а они не всегда полны и своевременны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Пол Диллон, Международная организация по миграции:

"Мы теперь достигли отметки в три миллиона - это люди, которые покинули Украину, отправились в соседние страны. И среди них около 157 тысяч - это граждане третьих стран".

Исходя из масштабов и скорости процесса, в ООН называют происходящее крупнейшим миграционным кризисом после Второй мировой войны. При этом почти половина украинских беженцев, оказавшихся за границей, это дети.

Джеймс Элдер, ЮНИСЕФ:

"1,4 миллиона детей. Учитывая, что последние данные пришли 36 часов назад, это получается почти полтора миллиона за 18 дней. Выходит около 73 тысяч [каждый день], и если считать дальше, 55 детей каждую минуту или один ребёнок почти каждую секунду".

Более половины всех украинцев следуют через польскую границу. По данным западных СМИ, городские власти Варшавы и Кракова уже заявили, что исчерпали возможности по приёму беженцев. О том же предупреждают и в Латвии.