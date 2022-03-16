Кадры уничтожения украинской военной техники под Черниговом

Минобороны Российской Федерации опубликовало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины. В ведомстве подчеркнули, что применен был беспилотный летательный аппарат для корректировки огня артиллерии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что подразделением артиллерии ВС России во время выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники.